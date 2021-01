Oceania, il cosplay di Moana di Panterona crea un forte cortocircuito imaginifico

Vediamo il cosplay di Moana, la protagonista del cartoon Disney Oceania, realizzato dalla nostra cara Panterona, cosplayer cui siamo particolarmente affezionati per il nickname scelto. In realtà il nome del personaggio in italiano è Vaiana, ma accostare il sacro nome di Moana a una cosplayer chiamata Panterona ci è sembrato un cortocircuito imaginifico così delizioso da non poterlo davvero evitare.

Il cosplay in sé è un piccolo gioiello: Panterona interpreta benissimo Moana, realizzando un costume pieno di colori, indossato con superba fierezza. Se Disney facesse un film di Oceania con attori in carne e ossa sarebbe l'attrice perfetta per il ruolo. Inoltre, la foto che vi proponiamo è particolarmente azzeccata per la location scelta: una località di mare, che la fa somigliare a una scena del film.

