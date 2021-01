The King of Fighters XV: il nuovo trailer presenta Benimaru Nikaido

SNK ha pubblicato un nuovo trailer del picchiaduro a incontri The King of Fighters XV per presentare uno dei personaggi che faranno parte del roster: Benimaru Nikaido. Insieme a Meitenkun e Shun'ei, Benimaru farà parte del primo team svelato completamente: il "Team Hero".

Benimaru è un combattente agilissimo, con attacchi basati sull'elettricità. Stando alla biografia ufficiale, è nato in una famiglia molto ricca e cresciuto dal padre giapponese e dalla madre americana. È amico di Kyo Kusanagi, uno dei personaggi storici della serie, e combatte per proteggere i suoi due giovani compagni. Nel video lo possiamo vedere eseguire i suoi attacchi più caratteristici.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The King of Fighters XV sarà disponibile nel 2021, in data ancora da destinarsi. Anche le piattaforme sulle quali sarà lanciato non sono state rese note. Intanto se volete potete giocare al sottovalutatissimo The King of Fighters XIV e al bellissimo The King of Fighters XIII, tanto per ripassare un po'.