Balan Wonderworld: un trailer di gameplay lancia la demo ufficiale

Square Enix ha pubblicato un nuovo trailer di Balan Wonderworld, chiamato "La vera felicità è un'avventura" per lanciare la demo ufficiale, disponibile da oggi per tutte le principali piattaforme da gioco.

La demo permette di testare agli Atti 1 e 2 del Capitolo 1, all'Atto 1 del Capitolo 4 e all'Atto 1 del Capitolo 6. Insomma, vi terrà impegnati per un po', come potete leggere anche dal nostro recente provato, scritto dopo averla giocata.

Leggiamo la descrizione ufficiale della demo di Balan Wonderworld fornita dal publisher Square Enix:

Prova la demo gratuita per scoprire un mondo di meraviglie! Scopri il gioco completo, in cui potrai vivere 12 storie diverse e scegliere il modo in cui salverai il mondo grazie a 80 costumi diversi. Non dimenticare che puoi giocare con un amico nella modalità co-op a due giocatori. Combina i poteri dei vari costumi per trovare nuovi modi per superare gli ostacoli e sconfiggere i cattivi!

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Balan Wonderworld sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2021 su PS5, PS4, PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S.