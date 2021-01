Tomb Raider: un nuovo capitolo in lavorazione

Crystal Dynamics ha confermato che c'è un nuovo Tomb Raider in sviluppo. A parlarne apertamente è stato Will Kerslake, il game director del franchise, in un video celebrativo per il 25° anniversario della serie.

Stando a Kerslake, il nuovo Tomb Raider non sarà presentato a breve e unirà idealmente la nuova Lara Croft, quella della più recente trilogia, con quella nata dalle fucine di Core Design nella metà degli anni '90. L'obiettivo è unire le due linee temporali e far incontrare quelli che di fatto sembrano due personaggi differenti.

Kerslake: "Data la lunga storia di Tomb Raider, non si tratta di un compito facile e vi chiediamo di pazientare mentre ci lavoriamo su." Naturalmente non sono stati forniti dettagli specifici su quelli che saranno i contenuti del gioco. Del resto è sicuro che non sarà presentato nel 2021 e chissà se lo sarà nel 2022.

Intanto che aspettiamo di saperne di più, festeggiamo anche noi i venticinque anni di uno dei personaggi più iconici e importanti della storia dei videogiochi, che iniziò a saltellare tra le tombe all'epoca di PS1 e continua a farlo ancora oggi.