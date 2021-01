Tomb Raider festeggia il 25esimo anniversario: eventi per tutto l'anno da Square Enix

Tomb Raider festeggia quest'anno il suo 25esimo anniversario e Square Enix ha intenzione di sfruttare al massimo l'occasione, proponendo eventi praticamente per tutta la durata del 2021, a partire dal mese prossimo.

Non abbiamo ancora idee precise sugli eventi che verranno organizzati per festeggiare la celebre serie di Crystal Dynamics, ma a quanto pare il 25esimo anniversario di Tomb Raider partirà da febbraio 2021, ovvero tra pochi giorni, e si protrarrà per vari mesi nel corso dell'anno.

Possiamo aspettarci contenuti tendenti al nostalgico, eventi dedicati alla community e anche delle sorprese, in base a quanto riferito già dal tweet di annuncio della ricorrenza riportato qui sotto. In questo, tra l'altro, è possibile vedere anche un interessante video in cui community manager e sviluppatori raccontano qualcosa della ricorrenza in questione, di ciò che la serie ha significato per loro e di cosa possiamo aspettarci nel corso di questo 2021 rievocativo delle avventure di Lara Croft.

Sebbene non venga assolutamente menzionato nulla di preciso, viene da pensare che questa occasione potrebbe anche essere ideale per presentare qualcosa di nuovo in termini di giochi: sebbene non sia passato molto da Shadow of the Tomb Raider, potrebbe essere giunto il tempo per qualcosa di nuovo, o magari anche di vecchio ma riproposto sotto qualche nuova forma, come una raccolta celebrativa, versioni remaster dei classici o quant'altro.

Nel frattempo, Tomb Raider Reloaded per iOS e Android è stato annunciato lo scorso novembre, mentre dal punto di vista multimediale c'è una serie animata in produzione presso Netflix e il nuovo film ha trovato regista e sceneggiatore.