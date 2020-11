Tomb Raider Reloaded per iOS e Android annunciato con un teaser trailer

Square Enix ha annunciato Tomb Raider Reloaded, un nuovo spin-off della saga di Lara Croft sviluppato da Emerald City Games per sistemi iOS e Android. Per adesso le informazioni in merito sono pochissime: sarà un gioco d'azione free-to-play e sarà lanciato nel 2021.

Dal primo teaser trailer, che potete vedere in tesa alla notizia, possiamo ricavare qualche altra piccola info, come l'adozione di una grafica stile cartoon e il ritorno di una Lara Croft vecchio stile (c'è anche un tirannosauro, chiara citazione del primissimo capitolo, quello di Core Design).

Sinceramente da così poco materiale è difficile formarsi un'idea di Tomb Raider Reloaded, ma la speranza è che, nonostante il modello economico scelto, possa essere un buon titolo e non una lettura ultra casual della serie. Per saperne di più non ci resta che aspettare che sia Square Enix a fornire maggiori dettagli, sempre che il rumor che vuole la divisione occidentale del publisher giapponese in procinto di essere acquistata da Ubisoft non sia vero.