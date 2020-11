Game & Watch: Super Mario Bros. Recensione: tra glitch ed ester egg

Il Game & Watch: Super Mario Bros. ci porta alla recensione di una di queste leggendarie console a quasi 30 anni di distanza dall'ultimo modello pubblicato da Nintendo. Il Game & Watch è uno dei tanti giochi, digitali e non, partoriti dal genio di Gunpei Yokoi , che con questa serie di sistemi tascabili ha praticamente dato origine alle console portatili che sarebbero venute dopo, dal GameBoy al Nintendo DS, fino all'ibrido Nintendo Switch. Oggi questi piccoli schermi con qualche tasto e un solo gioco precaricato sono diventati un oggetto di culto per i collezionisti ed era quindi giusto, in mancanza di una ricorrenza specifica abbastanza mainstream che potesse celebrarli, sfruttare il 35esimo anniversario di Super Mario per pubblicare un ultimo modello, il Game & Watch SM-35 . Una console piccola, adorabilmente compatta e piena di easter egg.

Unboxing e Design

Il Game & Watch: Super Mario Bros. arriva con una confezione curata nei minimi dettagli. La scatola di cartone dorata con scritte in nero richiama i colori del controller del Famicom (la versione giapponese del Nintendo Entertainment System, o NES) ed è protetta da uno slipcase in plastica trasparente con stampati la schermata iniziale del gioco e alcuni dettagli dei livelli. Una trovata simpatica, così come sono simpatici i ringraziamenti che troviamo su una delle linguette di cartone quando andiamo ad accedere alla parte interna. Qui la dotazione è minimale: il volantino con le informazioni per la sicurezza, un piccolo cavo da USB-A a USB-C lungo 30 cm e il Game & Watch. Anche la console vuole sembrare in tutto e per tutto un controller Famicom dotato di schermo, un LCD da 2.36 che può vantare colori, luminosità e angolo di visione decisamente buoni per un prodotto del genere. Tuttavia la colorazione rossa dei tasti A e B e quella grigia di quelli per la selezione delle diverse modalità staccano rispetto al nero completo dei tasti del vecchio pad. A tal proposito, la croce direzionale restituisce un feedback discreto durante l'uso, mentre dai tasti A e B ci saremmo aspettati un feeling meno giocattoloso.

Sul lato sinistro c'è un singolo speaker ma nessun ingresso per le cuffie, mentre su quello destro troviamo il tasto power, posizionato a filo per evitare pressioni involontarie, e un ingresso USB Tipo C per la ricarica. Questa richiede circa 3 ore e garantisce un'autonomia tra le 8 e le 9 ore. Come da tradizione, manca il blocco alimentatore, ma sinceramente non se ne sente la mancanza. Molto ridotte le dimensioni: con i suoi 68 grammi, 12.5mm di spessore e lati di 67 x 112 mm, il Game & Watch è davvero grande come un orologio da taschino, anche se non risulta un campione di ergonomia.