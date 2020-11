The Last of Us 2 su PS5: upgrade next gen in arrivo, secondo un rivenditore

The Last of Us 2 su PS5 è attualmente giocabile in retrocompatibilità, ma questa non apporta particolari variazioni al comparto tecnico del gioco originale su PS4, tuttavia un upgrade specifico in grado di sfruttare il nuovo hardware potrebbe essere in arrivo, secondo il leak di un rivenditore.

Si tratta della grossa catena Best Buy, che ha a listino delle copie di The Last of Us 2 per PS4 che ora riportano la scritta "Include l'upgrade next gen" come una sorta di bollino applicato in corrispondenza della pagina del prodotto in questione.

Non c'è stata alcuna comunicazione ufficiale da parte di Naughty Dog al riguardo e sinceramente la definizione sembra piuttosto strana, visto che il termine "upgrade next gen" si riferisce solitamente a quei giochi effettivamente cross-gen che hanno una versione separata per PS5 rispetto a quella PS4, dunque potrebbe trattarsi di un errore.

L'ipotesi più affascinante, tuttavia, è che Naughty Dog stia lavorando a un grosso upgrade che consenta di sfruttare l'hardware di PS5 in The Last of Us 2, migliorando ulteriormente un comparto tecnico già di altissimo profilo e forse fornendo una vera e propria versione PS5 specifica del gioco, che sarebbe dunque gratuita per coloro che possiedono già The Last of Us 2 su PS4.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori delucidazioni, nel frattempo ricordiamo che HBO ha dato il via libera alla produzione della serie TV e che la versione standard su PS5 intanto supporta il feedback aptico del DualSense.