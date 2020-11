The Last of Us, la serie TV: HBO dà il via libera alla produzione

The Last of Us diventerà ufficialmente una serie TV: sebbene la cosa fosse già abbastanza stabilita ormai, l'ufficialità sul via libera alla produzione della serie è arrivata solo in questi giorni da HBO, cosa che comporterà presto l'avvio delle riprese.

Il primo annuncio sulla serie televisiva di The Last of Us è arrivato a marzo, con HBO che si è dimostrata subito molto interessata al soggetto, che vede peraltro il coinvolgimento diretto di Neil Druckmann e altri membri di spicco di Naughty Dog.

A questo punto, dopo probabilmente una fase di studio e preparazione, con materiali che devono essere stati visionati dall'apposita commissione interna del network, c'è l'ufficialità sul via libera ai lavori: The Last of Us diverrà una serie TV, con la partecipazione di Craig Mazin, autore dell'ottima mini-serie Chernobyl, a fare da autore della sceneggiatura e produttore esecutivo.

Nel frattempo, abbiamo saputo che la serie HBO espanderà e migliorerà la storia con l'aiuto di Druckmann e che potrebbe anche recuperare scene cancellate dal gioco, tra il primo capitolo e The Last of Us 2, anche se non sappiamo precisamente su cosa verterà la storia ritratta nella serie televisiva.