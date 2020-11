Black Friday: su Xbox Games Store sconti fino al 50% su FIFA 21, GTA 5 e molti altri

Il Black Friday è cominciato in anticipo sull'Xbox Games Store. Il negozio ufficiale di Microsoft ha dato il via ad una serie di promozioni davvero interessanti che coinvolgono oltre 700 giochi differenti su tutte le piattaforme Xbox. Si tratta, quindi, di prodotti da giocare su Xbox One e Xbox Series X e S grazie alla retrocompatibilità e in alcuni casi sono giochi validi persino per lo Smart Delivery, ovvero gli aggiornamenti che sfruttano pienamente le caratteristiche delle console di nuova generazione di Microsoft. Tra questi giochi troviamo con 50% di sconto GTA 5 Premium Edition, Star Wars: Squadrons e FIFA 21 Champions Edition e Marvel Avengers.

La promozione è valida su giochi vecchi, ma assolutamente validi come GTA V (disponibile a 14,99 euro), ma anche su quelli nuovi come FIFA 21 Champions Edition disponibile a 40,49 euro. Molti i giochi, oltretutto, garantiscono l'accesso gratuito alla versione Xbox Series X/S se disponibile, come nel caso del nuovissimo Watch Dogs Legion a 45,49 euro.

Ci sono anche Destiny 2, Star Wars Squadrons e Marvel's Avengers.

La promozione non è valida solo per le ultime due generazioni di Xbox, ma anche per il PC e Xbox 360. In questo modo potrete comprare Age of Empires II: Definitive Edition a 9,99 euro e Age of Wonders: Planetfall Premium Edition a 29,69 euro, ma anche la Silent Hill Collection e Metal Gear Rising: Revengeance.

A questo indirizzo potrete trovare tutte le offerte. Trovato qualcosa di interessante?