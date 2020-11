Medal of Honor: Above and Beyond, Michael Giacchino curerà la colonna sonora

EA, Respawn e Oculus hanno annunciato ufficialmente che la nuova colonna sonora di Medal of Honor: Above and Beyond avrà una caratura hollywoodiana. Le musiche, infatti, saranno create nientemeno da Michael Giacchino, già vincitore dei premi Oscar e Grammy, e Nami Melumad.

Nel trailer pubblicato sopra potete avere un assaggio di quello che ci attende nel gioco finale.

Conosciuto per aver creato le colonne sonore di una serie di film iconici, tra cui Star Wars, il Marvel Cinematic Universe, Pixar, Jurassic Park, Il Pianeta delle scimmie e molti altri, Giacchino aveva composto le musiche del gioco originale Medal of Honor nel 1999. Adesso, a distanza di anni, Giacchino è tornato a lavorare alla serie insieme al Game Director Peter Hirschmann e al compositore Nami Melumad realizzando una nuova potente colonna sonora per l'attesissimo gioco. Melumad, inoltre, è la prima donna compositore a collaborare con Medal of Honor.

Durante la composizione della partitura, Giacchino e Melumad hanno lavorato insieme per dare vita all'emozionante viaggio di Above and Beyond. Per farlo, hanno fatto loro una prospettiva condivisa nei confronti del mondo in cui viviamo oggi, inclusa la lotta con il male e l'oppressione, integrando alcuni elementi delle musiche del 1999 di Giacchino, per restare fedeli al gioco originale.

La nuova colonna sonora composta da Giacchino e Melumad per Medal of Honor: Above and Beyond è ora disponibile su Spotify, Amazon Music, iTunes e sulle altre piattaforme (cliccate qui per ascoltarla), in attesa del lancio del gioco previsto per l'11 dicembre, che sarà accompagnato dall'album completo.

Medal of Honor: Above and Beyond è l'immersiva e innovativa esperienza VR che comprende la campagna single player negli eventi reali della Seconda Guerra Mondiale. Il titolo sarà riproducibile su Oculus Rift e su selezionati visori compatibili con Steam VR.