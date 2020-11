PlayStation Plus e PS Now a sconto per il Black Friday

Anche PlayStation Plus e PS Now, i due abbonamenti ai servizi Sony, possono essere acquistati a sconto all'interno dell'iniziativa di sconti e promozioni per il Black Friday di PlayStation.

Oltre alla grande quantità di giochi PS4 e PS5 in promozione all'interno di PlayStation Store, dunque, gli utenti delle console Sony possono anche sfruttare dei buoni sconti applicati in questi giorni alle sottoscrizioni per i servizi legati a PS4 e PS5.

Solo per un periodo di tempo limitato, è possibile risparmiare il 25% su un abbonamento di 12 mesi a PlayStation Plus, ovvero l'abbonamento che consente l'accesso al multiplayer online, giochi mensili gratis, 100 GB di spazio su cloud e sconti esclusivi sul PS Store: l'offerta PS Plus è valida dal 20 novembre alle 11.00 CEST al 1 dicembre alle 11.00 CEST, con prezzo scontato di 44,99 euro per l'abbonamento a 12 mesi invece di 59,99€.

Se si possiede una console PS5, ricordiamo che con l'abbonamento PlayStation Plus è possibile anche accedere alla PlayStation Plus Collection, una raccolta di titoli per PS4 che hanno segnato la generazione della console Sony tra cui God of War, Days Gone, Resident Evil 7, Uncharted 4: Fine di un Ladro e vari altri.

Inoltre su PlayStation Now è possibile risparmiare il 20% su un abbonamento di tre mesi, che costa dunque 19,99 euro o il 25% su un abbonamento di 12 mesi al prezzo di 44,99 euro.