PS5 ha HDMI 2.1 con banda limitata a 32 Gbps, dice HDTVTest

PS5 sembra avere una limitazione sulla banda dati passante per quanto riguarda la connessione HDMI 2.1, che sarebbe di 32 Gbps secondo l'analisi effettuata da HDTVTest, una fonte alquanto attendibile per quanto riguarda questi argomenti.

Dalla stessa fonte avevamo riportato la scoperta che il lettore Blu-ray di Xbox Series X non supporta Dolby Vision, HDR10+ e True Black, mentre in queste ore è emersa quest'altra magagna, relativa in questo caso a PS5 che sembra avere una misteriosa limitazione sulla banda dati in HDMI 2.1.

In pratica, il collegamento video di PS5 raggiungerebbe al massimo 32 Gbps, rispetto allo standard di 48 Gbps previsto come massimo attuale per l'HDMI 2.1. Anche Xbox Series X non raggiunge tale valore ma si stabilizza a circa 40 Gbps, un valore che è comunque in linea con la quantità di dati che vengono ricevuti da vari attuali TV dotati di HDMI 2.1 come la serie LG OLED CX, ad esempio.

Il problema, secondo quanto riferito da HDTVTest, è che con 32 GBps, ovvero Gb al secondo, si incappa necessariamente in delle limitazioni per quanto riguarda i profili HDMI 2.1, sebbene si parli comunque di 4K a 120 Hz, dunque non proprio una situazione facilmente raggiungibile al giorno d'oggi, in tale profilo video PS5 potrebbe non raggiungere un sottocampionamento della crominanza pieno, ovvero 4:4:4 a 10-bit con HDR, limitandosi a campionamenti inferiori al colore RGB pieno, con bitrate più bassi o senza HDR.

Si tratta chiaramente di casi limite, perché per il momento non sono molti i contenuti visualizzabili in 4K e 120 Hz con HDR a 10-bit o più, ma potrebbe rappresentare una limitazione. Secondo diverse interpretazioni della questione, tuttavia, il problema potrebbe essere risolto attraverso un aggiornamento software, nel caso in cui il chip responsabile della trasmissione del segnale video possa comunque raggiungere i livelli stabiliti come standard dall'HDMI 2.1. A quanto pare, la questione relativa allo standard video su PS5 è destinata a tornare in discussione, in un modo o nell'altro, dopo il famoso caso del cavo HDMI 2.1.