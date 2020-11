PS5 non ha un cavo HDMI 2.1 per il 4K/120 Hz nella confezione, Xbox Series X sì

Grazie ai primi unboxing di PS5, abbiamo scoperto che Sony ha deciso di non inserire un cavo HDMI 2.1 all'interno della confezione di PlayStation 5. Questa nuova generazione di cavi è l'unica in grado di gestire un flusso di dati tale da consentire la visualizzazione in 4K e 120 Hz, sui pannelli supportati. Microsoft, invece, ha deciso di inserire il cavo di nuova generazione all'interno della scatola di Xbox Series X|S.

Non si tratta sicuramente di una spesa insostenibile (un cavo con delle buone recezioni si trova su Amazon a meno di 20 euro), ma coloro che hanno un TV o un monitor in grado di ricevere un segnale in 4K/120 Hz o 8K dovranno comprare un ulteriore cavo assieme alla console. Se vogliono sfruttare pienamente il loro setup.

Una scelta piuttosto particolare da parte di Sony, dato che oltretutto il colosso giapponese "pubblicizza" la compatibilità di PlayStation 5 con questo genere di risoluzioni persino sulla scatola. Una cosa che potrebbe generare anche un po' di confusione negli acquirenti, che magari pensano di poter raggiungere i 4K e i 120 Hz o gli 8K col cavo in dotazione, con il rischio che pensino ad un qualche malfunzionamento.

Microsoft, invece, ha deciso di inserire un cavo di nuova generazione HDMI all'interno della confezione di Xbox Series X. Così da evitare ogni possibile fraintendimento. In questo caso, però, gli utenti Xbox dovranno fare attenzione perché alcuni ricevitori AV non sono compatibili con la console di Microsoft.