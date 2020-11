Xbox Series X: il lettore Blu-ray non supporta Dolby Vision, HDR10+ e True Black

Il canale HDTVTest ha testato approfonditamente le capacità del lettore Blu-ray montato di serie all'interno di Xbox Series X. Il risultato è sorprendente: le capacità del player, infatti, non garantiscono un'esperienza multimediale di primo livello, dato che al momento manca il supporto Dolby Vision, HDR10+ e True Black. Anche i Blu-ray 3D non sono supportati.

La situazione dovrebbe cambiare nei prossimi mesi, si spera, anche perché al momento vedere un film su Xbox Series X sembra essere un'esperienza peggiore rispetto a quanto avviene su Xbox One X. La vecchia ammiraglia di Microsoft, infatti, supporta il "true black" ovvero la capacità di decodificare i colori scuri come neri e non come grigi molto scuri.

In questo modo la rese delle scene più scure non è letta dall'applicazione Blu-ray in maniera perfetta, un difetto che produce livelli di nero più luminosi del previsto. Se a questo aggiungiamo la mancanza al supporto di alcuni degli standard più diffusi (abbastanza clamoroso quello a Dolby Vision, tecnologia in esclusiva su Xbox Series X), fanno dire a HDTVTest che "al momento Xbox Series X non è raccomandato come lettore Blu-ray 4K di alto livello".