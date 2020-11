Assassin's Creed Valhalla è il miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft

Assassin's Creed Valhalla è stato protagonista del miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft: il gioco ha totalizzato nella prima settimana vendite superiori a qualsiasi altro episodio precedente.

Se dunque quello di Assassin's Creed Valhalla è stato il secondo miglior lancio di sempre per la serie in UK, a livello mondiale il gioco ha superato tutti i traguardi storici del franchise, imponendosi come un enorme successo.

"Siamo davvero felici dell'accoglienza entusiastica che i giocatori hanno riservato ad Assassin's Creed Valhalla, e vogliamo ringraziarli per l'incredibile supporto", ha dichiarato il producer Julien Laferriere.

"Pubblicarre un gioco nel mezzo di una pandemia globale è stato un vero tour de force per i nostri team ed è fantastico vedere che gli utenti lo stanno apprezzando così tanto."

"Il lancio, tuttavia, non è che l'inizio di questa avventura: abbiamo pianificato tanti contenuti per Assassin's Creed Valhalla che terranno i giocatori immersi nella sua epica saga vichinga per un bel po' di tempo."

Qualche statistica: i giocatori di Valhalla hanno finora percorso oltre 4 milioni di chilometri, costruito oltre 55 milioni di edifici per l'avamposto, fatto oltre 3,5 milioni di partite a dadi e oltre 1,8 milioni di gare di bevute.