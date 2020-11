PS5, lo spazio su SSD è adeguato alle esigenze dei giocatori per Jim Ryan

In una recente intervista con il Telegraph, Jim Ryan, il capo di PlayStation, ha voluto dire la sua sulla questione dello spazio di archiviazione di PS5, per alcuni troppo piccolo per le esigenze dei moderni videogiocatori. Per Ryan, però, si tratta di un non problema. Sony, infatti, avrebbe analizzato quelle che sono le esigenze dei giocatori PS4 e per questo motivo ritiene che i 664GB a disposizione nell'SSD di PlayStation 5 siano più che sufficienti.

Sulla carta, infatti, lo spazio a disposizione di PS5 potrebbe essere riempito velocemente. Degli 825GB nominali, infatti, circa il 20% è occupato dal sistema operativo della console. E quei 664GB rimanenti potrebbero essere occupati da una manciata di giochi: Call of Duty: Black Ops Cold War occupa 135GB, mentre NBA 2K21 e Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition superano abbondantemente i 100GB.

A questo aggiungiamo il fatto che per il momento lo slot di espansione esterno non è attivo (anzi Sony per il momento sconsiglia di comprarne uno) e che i giochi PS5 non possono essere immagazzinati su di un HDD esterno, ed ecco che si comprende da dove possano arrivare le preoccupazioni dei giocatori.

Preoccupazioni che per Ryan in realtà non esistono, dato che nessuno, per il momento, si è lamentato con Sony. "Non abbiamo sentito queste cose [riferendosi ai problemi di spazio]", ha detto Ryan. "Ovviamente guardiamo con attenzione cosa accade quando le persone aprono la loro PlayStation e cominciano ad utilizzarla. E pensiamo che vada tutto bene. Ovviamente siamo in grado di monitorare minuziosamente l'uso dell'hard disk di PS4 e tutto quello che vediamo è che dovremmo essere tranquilli."

