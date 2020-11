PS5: Sony per il momento sconsiglia di acquistare unità SSD M.2

Attualmente Sony sconsiglia di acquistare unità SSD M.2 per PS5, anche se teoricamente dotate di caratteristiche adeguate. Il motivo è che non può ancora garantirne la compatibilità.

L'informazione è stata data nel corposo aggiornamento delle FAQ ufficiali della console pubblicato oggi, dove il punto è stato chiarito molto bene, nonostante fosse ormai abbastanza noto, in particolare il fatto che lo slot per montare un SSD supplementare non è attualmente funzionante:

Posso espandere la memoria di archiviazione SSD ad altissima velocità di PS5?

La console PS5 è dotata di una porta di espansione che, in futuro, consentirà ai giocatori di aggiungere una memoria di archiviazione SSD M.2 da utilizzare per installare e riprodurre giochi per PS5.

Questa funzionalità di aggiornamento della memoria SSD M.2 sarà disponibile sulla console PS5 dopo il lancio attraverso un aggiornamento del software di sistema. Condivideremo ulteriori dettagli in futuro, tra cui il tipo di unità di archiviazione SSD M.2 compatibile con la console PS5.

Il giorno del lancio, potrai collegare un'unità USB compatibile e utilizzarla per memorizzare e riprodurre i tuoi giochi per PS4. Potrai riprodurre i giochi per PS4 memorizzati sul dispositivo esterno. I giochi per PS5, invece, devono essere memorizzati sull'unità SSD interna della console PS5 per poter essere riprodotti.

Sony ha poi confermato che le unità SSD M.2 compatibili, dovranno avere delle caratteristiche specifiche e garantire certe prestazioni:

Dovrò utilizzare una tipologia o una velocità specifica di unità SSD M.2 con la mia PS5?

Sì, sarà richiesto un livello minimo di prestazioni per l'unità SSD M.2; condivideremo ulteriori dettagli in futuro.

Per questo sconsiglia di acquistarne una in questo momento:

Devo acquistare un'unità SSD M.2 per la mia PS5 al momento del lancio?

No. Per il momento, ti consigliamo di non acquistare unità SSD M.2 destinate all'uso con la console PS5. In futuro condivideremo maggiori dettagli sulle unità consigliate. La funzionalità di memoria di archiviazione SSD M.2 sarà disponibile su PS5 dopo il lancio con un aggiornamento futuro del software di sistema.