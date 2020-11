Animal Crossing: New Horizons, le novità di novembre in trailer

Animal Crossing: New Horizons si arricchisce e cambia con una serie di novità previste per novembre, come abbiamo visto anche per gli altri mesi all'interno del mondo del gioco Nintendo Switch, che si modifica con il passare dei mesi e delle stagioni.

Oltre all'aggiornamento autunnale, che ha portato con sé una serie di novità interessanti nel gioco Nintendo, ci sono anche alcune aggiunte specifiche per il mese di novembre, come vediamo in questo trailer che esamina più nel dettaglio le novità del mese in corso.

Per quanto riguarda gli eventi di oggi, il programma del mese e altre informazioni più specifiche, vi rimandiamo come sempre alla pagina ufficiale di Animal Crossing: New Horizons, mentre qui riassumiamo velocemente alcuni degli elementi inediti in arrivo nel corso del mese.

Tra i nuovi pesci che possono essere pescati in questo periodo c'è il pesce palla, tra gli insetti è possibile catturare lo zigottero, ovvero una specie di libellula che in questo periodo emerge con maggiore frequenza, ma sono rpevisti anche altri animai ed esemplari tra flora e fauna.

Continuano a spuntare anche i funghi, che consentono anche di costruire nuovi oggetti a tema autunnale, mentre è possibile anche trovare quello che viene definito un "fungo raro" e che ha tutto l'aspetto del prezioso tartufo.

Inoltre, le foglie possono essere raccolte con un retino per creare ulteriori oggetti in stile con l'autunno. Nel frattempo, continuano anche i successi commerciali di Animal Crossing: New Horizons che ha superato i 26 milioni di copie vendute in tutto il mondo.