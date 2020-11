Super Mario 3D All-Stars da record a 5,21 milioni di copie vendute, Animal Crossing oltre 26 milioni

Super Mario 3D All-Stars ha avuto un debutto straordinario sul mercato, come certificano i dati di vendita derivanti dai documenti finanziari di Nintendo, che parlano di ben 5,21 milioni di copie vendute per la raccolta di Mario, mentre Animal Crossing: New Horizons prosegue con i suoi record superando i 26 milioni di unità.

Nei dati finanziari del secondo trimestre fiscale diffusi da Nintendo proseguono le straordinarie vendite di Nintendo Switch, a quota 68,3 milioni di console, ma anche del software, con 49,81 milioni di unità vendute nel trimestre in questione.

Tra i grandi protagonisti di questi numeri c'è dunque Super Mario 3D All-Stars, che sfruttando la spinta del 35esimo anniversario di Mario e forse anche la criticata scelta della disponibilità a tempo limitato è riuscito a mettere insieme ben 5,21 milioni di copie. La cosa incredibile è che i dati risalgono al 31 settembre e il gioco in questione è uscito il 18 settembre, dunque si tratta di un risultato raggiunto nel giro di pochi giorni.

Nel frattempo, Animal Crossing: New Horizons ha superato i 26 milioni di copie facendo segnare un totale di 26,04 milioni di copie, ormai tallonando Mario Kart 8 Deluxe nella classifica dei giochi più venduti in assoluto su Nintendo Switch, dove si piazza in seconda posizione.

Questi sono dunque i numeri dei giochi più venduti nel secondo trimestre fiscale: