Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch in arrivo a tempo limitato con Super Mario 64, Sunshine e Galaxy

Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch è un altro annuncio a sorpresa venuto fuori dal Nintendo Direct di oggi sul 35esimo anniversario di Super Mario e si tratta di una raccolta comprendente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy.

I tre giochi vengono proposti in un pacchetto unico acquistabile su Nintendo Switch a partire dal 18 settembre 2020 ma solo per un periodo di tempo limitato: sarà infatti possibile comprare la raccolta fino al 31 marzo 2021, anche se ovviamente coloro che la possiedono potranno continuare a giocarci anche in seguito.

La collezione racchiude le "versioni ottimizzate" per Nintendo Switch dei tre celebri capitoli in questione: Super Mario 64 uscito originariamente su Nintendo 64, Super Mario Sunshine su Nintendo Gamecube e Super Mario Galaxy su Wii.

Tra le modifiche effettuate c'è l'aumento della risoluzione rispetto alle loro versioni originali, oltre ad altre novità introdotte per assicurare un'esperienza di gioco ottimale su Nintendo Switch, come il supporto per i Joy-Con e l'HD Rumble. Super Mario 3D All-Stars include inoltre un lettore musicale in grado di riprodurre le musiche e i brani di tutti e tre i giochi, anche quando lo schermo della console è spento.

Durante il Nintendo Direct di oggi è stato annunciato anche Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Super Mario Bros. 35, tra le altre novità.