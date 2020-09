Super Mario Bros. 35 annunciato, sarà un battle royale a scadenza per gli abbonati a Nintendo Switch Online

Nel corso del Nintendo Direct dedicato al 35° anniversario di Super Mario Bros. è stato annunciato Super Mario Bros. 35, sostanzialmente un battle royale esclusivo e gratuito per gli abbonati a Nintendo Switch Online, in cui 35 Mario si sfidano tra loro. Vince l'ultimo a rimanere sullo schermo.

In testa alla notizia trovate il trailer di presentazione. Il comunicato stampa ufficiale fornisce qualche informazione in più sul gameplay, che pare semplice e immediato: I nemici sconfitti vengono catapultati nello schermo degli avversari e viceversa. I giocatori possono attivare oggetti speciali per provare ad avvantaggiarsi sugli avversari.

Super Mario Bros. 35 è un gioco a scadenza, nel senso che sarà disponibile gratuitamente dal 1° ottobre 2020 nella sola versione scaricabile e sarà giocabile fino al 31 marzo 2021. Non conosciamo il motivo di questa scelta di Nintendo (avrà le sue buone ragioni), ma non possiamo fare altro che adeguarci e riportarla. Guardiamo ora qualche immagine di gioco, ma non prima di avervi rimandato al Nintendo Direct di oggi per gli altri annunci: