Game & Watch: Super Mario Bros. annunciato da Nintendo

Nintendo ha annunciato Game & Watch: Super Mario Bros., un nuovo dispositivo portatile ispirato ai Game & Watch degli anni '80 e dedicato al 35° anniversario del gioco simbolo della sua mascotte. che sarà disponibile a partire dal 13 novembre 2020. Pensate che oltre al gioco fungevano anche da orologi da taschino (da qui il Watch del nome).

La serie Game & Watch originale ha venduto più di 43 milioni di esemplari in tutto il mondo. Questa console Game & Watch: Super Mario Bros. è dotata di una moderna pulsantiera +. Oltre a offrire la possibilità di giocare ai classici Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (pubblicato in Giappone con il titolo di Super Mario Bros. 2) e a una versione speciale di Ball che ha Mario come protagonista. Game & Watch: Super Mario Bros. funziona anche da orologio e include 35 piccole sorprese da scoprire, inclusi alcuni cammei degli amici e nemici di Mario.

L'annuncio di Game & Watch: Super Mario Bros. è stato dato nel corso del Nintendo Direct per il 35° anniversario di Super Mario Bros. pubblicato a sorpresa oggi. Vediamo qualche immagine del prodotto: