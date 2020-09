Mario Kart Live: Home Circuit annunciato, corse in realtà aumentata con Nintendo Switch e macchina telecomandata

Mario Kart Live: Home Circuit per Nintendo Switch è forse la cosa più particolare annunciata nel corso del Nintendo Direct di oggi a sorpresa dedicato al 35esimo anniversario della serie Super Mario, trattandosi di un gioco che trasforma Nintendo Switch in un telecomando con macchinina allegata, per trasformare Mario Kart in una corsa reale.

Mario Kart Live: Home Circuit sarà disponibile a partire dal 16 ottobre 2020 ed è stato presentato con il trailer riportato qui sopra e le immagini nella galleria qui sotto.

In pratica, all'interno del pacco troviamo una macchina telecomandata basata sui kart di Mario Kart e alcuni accessori che consentono di costruire un circuito. La macchina è dotata di una telecamera che proietta il video direttamente sullo schermo di Nintendo Switch, il quale viene utilizzato come telecomando per controllarla.

Attraverso l'uso della realtà aumentata, viene messa in scena una vera e propria corsa di Mario Kart, con tanto di power-up, ostacoli e nemici da sconfiggere, mentre la macchinina corre negli scenari reali.

All'interno della confezione troviamo: