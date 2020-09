Super Mario, eventi a tema da Animal Crossing: New Horizons a Super Mario Maker 2 per il 35esimo anniversario

Il 35esimo anniversario di Super Mario passa anche attraverso una serie di eventi a tema organizzati da Nintendo e annunciati nel corso del Nintendo Direct di oggi, che coinvolgono diversi giochi per Nintendo Switch e mobile con iniziative di vario tipo.

Si parte da questo mese, e precisamente dal 9 settembre, con un Tour speciale di Mario Kart Tour per piattaforme mobile tutto incentrato sulla celebre icona Nintendo, ma si va avanti fino a marzo dell'anno prossimo, con mobili a tema in arrivo all'interno di Animal Crossing: New Horizons.

Vediamo dunque quali sono le iniziative organizzate da Nintendo nel prossimo periodo, per festeggiare i 35 anni di Super Mario: