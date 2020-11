PS5: gli SSD aggiuntivi non saranno supportati al lancio, nessun tipo

Sony ha confermato a The Verge che PS5 al lancio non supporterà nessun SSD aggiuntivo. Sostanzialmente lo slot di espansione, mostrato anche in un video ufficiale, sarà disabilitato in attesa di futuri aggiornamenti del firmware.

In realtà si tratta di un'informazione nota, che già Mark Cerny aveva svelato durante la presentazione delle console fatta a marzo. All'epoca disse che il supporto sarebbe arrivato qualche tempo dopo il lancio. Sony ha di fatto soltanto confermato il tutto, senza però svelare una data per l'aggiornamento, che si spera non si faccia attendere troppo, visto lo spazio residuo dell'SSD interno di PS5.

All'epoca Cerny consigliò anche di non acquistare un SSD supplementare fino a che Sony non avesse fornito più dettagli. Teoricamente dovrebbero essere compatibili tutti gli M.2 con le caratteristiche adeguate, ma a questo punto conviene aspettare, anche perché stando a un'indagine, condotta sempre da The Verge, finora nessun produttore di SSD può garantire la compatibilità con PS5, pur di prodotti con caratteristiche in linea con quelle richieste dalla console.

Secondo due produttori, il programma di test di Sony non è proprio partito, fatto che fa temere tempi lunghi per l'arrivo del supporto. Altri però sono ottimisti e sperano che i loro SSD vadano bene per la console.