Destruction AllStars: un video di gameplay mostra perché è meglio gratis con PS Plus

Sony ha pubblicato un nuovo video di Destruction AllStars per PS5 che fa ben capire come mai sia stato meglio decidere di regalarlo con l'abbonamento PlayStation Plus invece di venderlo. Il motivo è molto semplice: solo così potrà trovare il successo.

Dal filmato possiamo vedere un gameplay dinamico e adrenalinico, che probabilmente darà il meglio di sé giocando in tanti, magari insieme a qualche amico. Il prezzo di 80€ avrebbe rappresentato una barriera d'ingresso importante per molti giocatori e avrebbe rischiato di frenare Destruction AllStars, che invece potrà darà il suo massimo proprio con i server pieni e magari rifarsi delle mancate vendite grazie agli acquisti in gioco (sempre che ci siano). Un po' quello che è successo a Rocket League e a Fall Guys, tanto per citare i due casi più celebri di giochi miracolati dal PlayStation Plus.

Insomma: probabilmente a 80€ Destruction AllStars non avrebbe mai funzionato, mentre così rischia di diventare una delle prime hit di PS5.