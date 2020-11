Godfall, l'esclusiva PS5 durerà sei mesi, poi arriverà su Xbox Series X

L'esclusiva PS5 di Godfall durerà soltanto sei mesi. A svelarlo è stato il trailer di lancio, quindi stiamo parlando di una fonte più che attendibile. Allora il gioco arriverà anche su altre console, delle quali la più sicura è Xbox Series X (probabilmente anche su Series S, ma staremo a vedere).

L'informazione si può apprendere alla fine del video riportato più avanti, dove possiamo leggere: "Esclusiva console PlayStation 5*" "*Disponibile anche su PC. Non disponibile su altre console fino ad almeno il 12/5/2021."





Considerando che il gioco sarà lanciato il 12 novembre 2020 insieme a PS5 (in USA e in altri territori), fanno sei mesi esatti. Da quel momento Gearbox lo potrà pubblicare dove vorrà.

Oltre alle versioni Xbox Series X e Series S, quante possibilità ci sono di vederlo su altre piattaforme, come Nintendo Switch? Difficile dirlo. Godfall è realizzato con l'Unreal Engine 4, quindi potrebbe essere molto scalabile. C'è da dire che per la console di Nintendo potrebbe uscire anche in versione cloud, come accaduto ad esempio a Control.

Tra sei mesi potrebbe inoltre scadere un'altra esclusiva, ossia quella dell'Epic Games Store. Vedremo Godfall su Steam il 12 maggio? Difficile dirlo, ma la possibilità c'è, visti gli accordi presi per Borderlands 3.