Xbox Series X: tempi di caricamento sorprendenti rispetto a Xbox One X

IGN.com ha pubblicato un video in cui ha mostrato i test fatti su diversi giochi per confrontare i tempi di caricamento su Xbox Series X con quelli di Xbox One X. In alcuni casi la diminuzione è davvero sorprendente. Da notare che i giochi sono stati tutti provati in retrocompatibilità, quindi senza patch specifiche pensate per far sfruttare loro la console next-gen. Vediamo il filmato e alcuni esempi: