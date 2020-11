Twitch, streamer si addormenta in live, spettatore gli invia a casa dei paramedici

Uno streamer Twitch, tal smokey1981_nl, si è addormentato per la stanchezza durante una live, facendo però preoccupare uno spettatore che gli ha inviato a casa dei paramedici per controllare la situazione, causandogli un brusco risveglio.

Smokey1981_nl stava giocando a Valorant con la sua squadra, quando è caduto addormentato dopo aver deciso di riposarsi un attimo. Evidentemente era molto stanco, come compreso dalla maggior parte dei suoi spettatori.

L'utente NotThatDifficult però si è preoccupato davvero per le condizioni di Smokey1981_nl, che secondo lui aveva perso i sensi in una posizione pericolosa, per questo ha chiamato un'ambulanza, inviando dei paramedici a casa dell'uomo. Questi ultimi, non ricevendo risposte dopo aver bussato, gli hanno buttato giù la porta di casa svegliandolo bruscamente.

Naturalmente Smokey1981_nl è apparso davvero confuso da tutta la situazione, così come i due paramedici. Quando è tornato in live ha spiegato di essere soltanto molto stanco.

Speriamo che la prossima volta si guardi bene dall'addormentarsi all'improvviso lasciando la live accesa. Non si sa mai cosa possono combinare gli spettatori.

Link alla clip che mostra l'accaduto.