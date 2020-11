PS5: spazio disponibile su SSD confermato da un'altra fuga di notizie

Una nuova fuga di notizie ha più o meno confermato quello che sarà lo spazio libero sull'SSD di PS5: 667GB.

Precedenti indiscrezioni parlavano di 664GB, quindi ci sono appena 3GB di differenza. Per dimostrare la sua attendibilità, la gola profonda del caso ha mostrato l'interfaccia utente della console in video con la schermata delle informazioni di sistema. Attualmente il video è stato fatto rimuovere da Sony, ma l'insider Okami ha conservato una schermata, pubblicandola su Twitter:

In case you needed any more confirmation - the #PS5 review kits have 667 GB of storage.

