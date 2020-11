Xbox Series S, lo spazio disponibile su SSD rivelato da un utente

Xbox Series S è equipaggiata con un SSD da 500 GB, ma a quanto ammonta lo spazio disponibile effettivamente per giochi e applicazioni? 364 GB, stando a quanto scritto da un utente già in possesso della console.

Dopo i 664 GB di PS5 e gli 802 GB di Xbox Series X, ecco dunque che anche la console next-gen economica rivela i propri numeri, che inevitabilmente potranno deludere chi si aspettava qualche gigabyte in più.

Con giochi come Call of Duty: Black Ops Cold War, che su PC occupano ben 250 GB, è chiaro che lo storage di Xbox Series S potrebbe star stretto all'utente medio, ma era davvero inevitabile con un prezzo di appena 299,99 euro.

Nel frattempo, qualcuno su Reddit si sta già chiedendo se sia possibile o meno disattivare il Quick Resume, una feature potenzialmente utile ma che probabilmente contribuisce ad aumentare lo spazio occupato dai file di sistema.

Xbox Series S sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 novembre, in concomitanza con il lancio di Xbox Series X.

Xbox Series S has 364 GB for games & apps confirmed by an Xbox Series S owner.https://t.co/9VYx4ndgnI pic.twitter.com/WJB7xIjGkW