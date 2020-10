Call of Duty: Black Ops Cold War per PC, requisiti ufficiali e altre caratteristiche

Treyarch ha svelato i requisiti ufficiali e altre caratteristiche della versione PC di Call of Duty: Black Ops Cold War, pubblicando contestualmente un trailer per mostrarle tutte in azione. Cosa aspettarsi su PC se non il gioco alla sua massima qualità?

Come potete vedere andando in fondo alla notizia, le configurazioni indicate sono ben cinque. Ma procediamo con ordine e leggiamo cosa offrirà nello specifico questa versione:

Ampie opzioni di personalizzazione

Lo sviluppatore Beenox ha lavorato a stretto contatto con Treyarch e tutti gli altri Studios per apportare oltre 200 singole impostazioni per perfezionare la versione PC di Black Ops Cold War: dalle combinazioni di tasti e la possibilità di giocare su un controller alla grafica, all'audio e ai dispositivi di scorrimento e interruttori dell'interfaccia.

Coloro che hanno giocato alla beta di Call of Duty: Black Ops Cold War hanno già sperimentato un'ampia selezione di funzioni di personalizzazione del gioco; ci saranno tutte e molto altro ancora.

Grafica 4K e framerate illimitato

Hai un computer in grado di far girare giochi in 4K? Che ne dici di un gioco che può portare l'FPS in tripla cifra? Se il tuo computer è in grado di eseguire una di queste operazioni, o entrambe, sappi che Call of Duty: Black Ops Cold War sarà in grado di funzionare sia in 4K che con un framerate illimitato.