La FIFA 21 Challenge è stato l'evento eSport di EA più visto di sempre, raddoppiando il record delle precedenti FIFA Global Series e coinvolgendo un pubblico medio al minuto di 254.057 spettatori.

Con l'uscita di FIFA 21 su PS5 e Xbox Series X semre più vicina, anche le competizioni legate al calcistico di Electronic Arts contribuiscono dunque a tenere alta la popolarità del brand.

La EA SPORTS FIFA 21 Challenge, il torneo giornaliero esports, che ha abbinato i migliori calciatori professionisti ai più bravi giocatori di FIFA del mondo, ha attratto un pubblico medio al minuto (AMA) di 254.057 spettatori con un tempo di visualizzazione totale di 1.024.696 ore, rendendo l'evento il più visto nella storia degli eSport gestiti da EA.

Inoltre, la trasmissione ha più che raddoppiato l'obiettivo di spettatori raggiunto dal precedente evento FIFA più seguito in assoluto realizzato da EA, la FIFA Global Series FUT Champions Cup: Barcellona, ​​svoltosi a gennaio 2018, nell'arco di più giorni, con un AMA di 92.678.

Durante la gara, quattro giocatori di eSports sono stati abbinati a quattro calciatori professionisti di club internazionali come Liverpool, West Ham United, Inter e Borussia Dortmund, scontrandosi il ​​29 ottobre per la EA SPORTS FIFA 21 Challenge. Trent Alexander-Arnold del Liverpool e Tekkz di Fnatic hanno portato a casa il trofeo e hanno vinto $ 20.000 a nome delle associazioni di beneficenza selezionate.

Oltre a prevedere la partecipazione di celebrità, raggiungendo un pubblico di gioco non tradizionale, la EA SPORTS FIFA 21 Challenge è stato il primo evento che ha utilizzato i nuovi FIFA Global Series Viewership Rewards, dando vita a una trasmissione interattiva per gli spettatori, con vantaggi in-game per aumentare ulteriormente il coinvolgimento e il conseguente tempo di gioco.

"EA SPORTS FIFA è parte integrante della cultura calcistica. Riunire calciatori professionisti e i nostri massimi esperti di esports crea un intrattenimento che contraddistingue i nostri tornei", ha dichiarato Brent Koning, EA SPORTS FIFA Commissioner.

"Il successo della FIFA 21 Challenge rafforza la nostra visione e strategia per ampliare il pubblico degli esports. Per questo, creiamo contenuti speciali per i nostri fan e valorizziamo gli eventi d'intrattenimento che vanno oltre gli esports tradizionali".

La FIFA 21 Challenge faceva parte di una serie di inviti pre-stagionali delle EA SPORTS FIFA 21 Global Series, con importanti influencer, calciatori e professionisti FIFA, in collaborazione con le più grandi piattaforme di contenuti e streaming video del mondo dell'intrattenimento interattivo.

Si tratta della rinnovata strategia EA di gioco competitivo, che sfrutta la convergenza di sport tradizionali, giochi a sfide e cultura pop per creare trasmissioni nuove, coinvolgenti e accessibili a un pubblico diversificato.