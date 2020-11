Xbox Series X e S: domani una maratona Twitch dedicata alla next gen Microsoft su Multiplayer.it!

Xbox Series X e Series S sono ormai alle porte: con l'uscita fissata per il 10 novembre in Italia, siamo ormai a meno di una settimana di distanza dal lancio ufficiale della next gen targata Microsoft e Multiplayer.it ha deciso di dedicarle un'intera giornata con una maratona speciale su Twitch.

Si parte dalle ore 14:00 di domani, 5 novembre, sul canale Twitch di Multiplayer.it con un pre-live di riscaldamento, durante il quale faremo partire discussioni e chiacchiere su Xbox Series X e Series S preparandoci alla fase più calda della maratona, accennando alle novità in arrivo e iniziando a intavolare discussioni e informazioni che verranno svelate solo successivamente, nella stessa giornata, a scadenza di embargo.

Subito a seguire, senza soluzione di continuità, il pomeriggio entrerà nel vivo con la maratona vera e propria, durante la quale mostreremo Xbox Series X e Series S in funzione, svelando tutti gli ultimi segreti rimasti ed effettuando un hands on completo con panoramica sulle caratteristiche delle nuove console next gen di Microsoft.

Ovviamente, ampio spazio sarà riservato alla prova dei giochi: giocheremo in diretta a una serie di titoli ottimizzati per Xbox Series X e Series S, in modo da mostrare in maniera effettiva quanto è possibile vedere adesso sul potenziale dei nuovi hardware Microsoft, anche se si tratta ancora di un assaggio di quello che ci riserverà il futuro.

Appuntamento dunque a partire dalle ore 14:00 di domani, giovedì 5 novembre 2020, sul nostro canale Twitch per la maratona dedicata a Xbox Series X e Series S in attesa del lancio ufficiale della next gen Microsoft, con la diretta che andrà avanti fino alle 19:30.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!