Call of Duty: Black Ops Cold War su PS5 richiede 285 GB su SSD? Activision smentisce

Call of Duty: Black Ops Cold War richiede su PS5 la bellezza di 285 GB di spazio libero su disco per l'installazione? Così recitano le indicazioni presenti sulla confezione del gioco, ma Activision ha smentito la notizia.

Sembra infatti che i requisiti in termini di spazio libero per la versione PlayStation 5 del gioco siano simili a quelli della versione Xbox One di Call of Duty: Black Ops Cold War, pari a circa 100 GB.

Nello specifico, ecco le informazioni ufficiali appena fornite da Activision: