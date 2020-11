Call of Duty: Black Ops Cold War richiede molto meno spazio su console che su PC

Call of Duty: Black Ops Cold War richiede molto meno spazio su disco per l'installazione su console rispetto alla versione PC, stando alle informazioni comparse sul Microsoft Store.

Sembra infatti che su Xbox One e Xbox Series X il nuovo episodio della serie sparatutto prodotta da Activision si "accontenti" di circa 100 GB di spazio libero, laddove invece l'installazione completa su PC arriva a occupare 250 GB.

Intendiamoci: non si tratta certamente di un "peso piuma", anzi 100 GB sono una quantità di spazio importante per un qualsiasi titolo tripla A e diventano inevitabilmente un problema sulle piattaforme next-gen, in particolare Xbox Series S con i suoi 364 GB di storage effettivo.

Quantomeno, però, non ci troviamo di fronte ad aggiunte forzate di pacchetti per lo sblocco istantaneo, come accade invece in Call of Duty: Warzone e in Call of Duty: Modern Warfare.

Call of Duty: Black Ops Cold War sarà disponibile a partire dal 13 novembre, nelle versioni PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.