Resident Evil, il film: le nuove immagini appaiono fedeli al gioco

Il film di Resident Evil reinterpreta storia e personaggi della serie Capcom, ma a quanto pare non rinuncia a citare il gioco in più occasioni, come dimostrano le nuove immagini spuntate online nelle scorse ore.

Certo, probabilmente questo non sarà il reboot di Resident Evil che volevamo né di cui avevamo bisogno, eppure dagli scatti traspare la volontà di rimanere in qualche modo fedeli alle atmosfere del franchise.

La foto qui sotto, ad esempio, mostra una calca di non-morti intenzionati a far breccia attraverso i cancelli del Raccoon City Police Department, la location principale di Resident Evil 2.

This image that has been circulating from the set of the #ResidentEvil reboot film shows the R.P.D. is well under siege from the undead. #REBHFun 📸: Unknown (will update with credit) pic.twitter.com/xvgjRPEsPR — BIOHAZARD Declassified (@BIOHAZARDcast) November 4, 2020

Qui invece vediamo il Gun Shop Kendo, il negozio di armi che compare sia nel secondo che nel terzo capitolo della serie Capcom, riprodotto in maniera piuttosto fedele rispetto all'originale, e sotto ulteriori immagini dal set.

Looks like Gun Shop Kendo Will be in the upcoming Resident Evil Reboot #REBHFun pic.twitter.com/QH3W46Es5L — VegasPlayz (@resivegasplayz) October 30, 2020