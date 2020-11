The Elder Scrolls 6 e Starfield su Xbox Game Pass dal day one, arriva la conferma

The Elder Scrolls 6 e Starfield saranno entrambi disponibili su Xbox Game Pass dal day one: lo ha confermato ufficialmente Todd Howard nel corso di un'intervista.

La notizia era nell'aria dopo l'acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft ma nessuno l'aveva ufficializzata, forse per via del fatto che l'operazione di acquisto dell'azienda non è ancora stata conclusa e sussistono dunque delle motivazioni legali per non discutere di questi aspetti.

Probabilmente lo stesso discorso vale anche per il concetto di esclusiva: difficile pensare che la casa di Redmond abbia fatto un investimento del genere per poi portare i propri giochi anche sulle altre piattaforme, ma per il momento appunto non ci sono conferme ufficiali.

Ad ogni modo, Howard ha subito voluto raffreddare gli entusiasmi, ricordando che ci vorrà ancora un po' di tempo perché Starfield faccia il proprio debutto nei negozi, e che The Elder Scrolls 6 arriverà soltanto dopo.

Certo, a meno che con l'acquisizione non arrivino anche sostanziali finanziamenti che possano accelerare in maniera significativa lo sviluppo dei due giochi...