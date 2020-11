NBA 2K21 su PS5 e Xbox Series X presenta la Città, il nuovo hub pieno di opportunità

NBA 2K21 porta su PS5 e Xbox Series X la Città, un hub pieno di opportunità e contenuti che va a sostituire il precedente Quartiere con una mappa molto più grande e ricca.

Come anticipato nella nostra anteprima della versione next-gen di NBA 2K21, il gioco di basket sviluppato da Visual Concepts vuole introdurre novità sostanziali al debutto sulle nuove piattaforme e non un mero aggiornamento tecnico.

"Vi spiego la Città in breve: immaginate una mappa molte volte più grande dei Quartieri precedenti, uno scenario che ricorda una metropoli moderna con grattacieli torreggianti, ampie piazze e un centro cittadino", ha spiegato l'executive producer Erick Boenisch.

"Oltre a tutto questo, ci sono anche quattro distretti controllati da altrettante affiliazioni rivali. E con questo, sono incredibilmente orgoglioso di annunciare il RITORNO delle affiliazioni! Più in basso ne parlerò più dettagliatamente. Per ora vediamo meglio cos'è la Città."

"La Città è la nostra versione più ambiziosa di sempre di una community virtuale di basket. La quantità e la varietà degli edifici e i campi da basket che siamo riusciti a creare e a inserire nella mappa mi sorprende ancora oggi!"

Parliamo dei componenti fondamentali della Città e delle loro funzioni:

Rookieville

All'estremità meridionale della Città, affacciata sulle acque, si trovano i moli di Rookieville. Rookieville è ciò che si può intuire dal nome. Qui inizierà la vostra avventura nella Città di NBA 2K21.

I personaggi Il mio GIOCATORE che vogliono trasferirsi nella Città devono dimostrare la propria abilità contro altre matricole in questo gruppo isolato di campi da basket. Quando avrete completato le azioni richieste a Rookieville, le porte della Città si spalancheranno per voi.

Andiamo a scoprire cosa vi aspetta oltre di esse...

Distretti

Come ho scritto poco fa, le affiliazioni fanno il loro atteso ritorno in NBA 2K21. Ciascuna di esse ha un suo spazio nelle sezioni nord, sud, est e ovest della Città, che chiamiamo distretti. Ogni distretto ha i suoi campi da basket, caratterizzati dal logo e dai colori dell'affiliazione.

Inoltre, l'area di ogni affiliazione ospita anche un campo da basket unico in un magazzino, in cui troverete nuove funzionalità utili al progresso de Il mio GIOCATORE. E anche di questo parleremo più in basso!

Centro eventi

Il cuore della Città è il nuovo Centro eventi, che risalta luminoso come un faro da qualsiasi distretto lo si guardi.

I variegati interni di questo futuristico monolito sono altrettanto splendenti, con campi contornati da schermi dinamici a LED ed elementi luminosi che conferiscono un tocco speciale all'ambiente. All'interno del Centro eventi si terranno eventi nuovi e classici, nonché speciali competizioni tra affiliazioni.

Garage Hoops

L'esplorazione è fondamentale per vivere la Città. Aguzzando la vista noterete qua e là dei canestri sul fianco di alcuni edifici. Se vi capita di vederne uno, provate a tirare fuori la vostra palla da basket e a fare qualche tiro. Se un altro giocatore di passaggio vi vedrà tirare, potrà farsi avanti e iniziare a tirare insieme a voi. A questo punto avrete la possibilità di iniziare a giocare partite 1 contro 1, 2 contro 2, 3 contro 3, a H.O.R.S.E. e molti altri giochi.

Il punto forte di questa parte è la semplicità. Come bonus aggiuntivo, ogni giorno potrete sfruttare dei cospicui moltiplicatori di VC per le prime cinque partite giocate su questi campi! È un ottimo modo per iniziare la giornata e riscaldarsi per l'evento principale sui campi della vostra affiliazione.

Gente di Città

Proseguendo sul tema dell'esplorazione, in giro per la Città troverete degli NPC che vi forniranno missioni e obiettivi. Se avete giocato a qualche GDR, non avrete problemi a individuarli: sono i personaggi con i punti esclamativi colorati sospesi sulla testa. Ogni 4-6 settimane aggiungeremo alla Gente di Città nuovi obiettivi e missioni, in modo da darvi qualcosa di nuovo da fare per tutto l'anno.

I tipi di missioni sono generalmente due. Il primo è una serie di partite 3 contro 3 a giocatore singolo, in cui dovrete mettervi alla prova nei campi presenti nei magazzini di ciascuna affiliazione. Alcune di queste sfide possono essere molto impegnative e vi metteranno di fronte ad alcuni dei migliori giocatori di basket mai esistiti.

Gli interni dei magazzini sono spettacolari. I giocatori che hanno apprezzato il Quartiere di NBA 2K20 apprezzeranno i riferimenti al loro interno! L'altro tipo di missioni vi incentiverà con delle ricompense a giocare per la Città. Tutto qui. Completando tutte le missioni otterrete oggetti e capi di abbigliamento unici, introvabili nei negozi. Fatevi un giro e iniziate a giocare, amici!

Palestra allenamenti Gatorade

Il luogo più sacro dell'allenamento fisico de Il mio GIOCATORE è stato rivisto su più livelli. Letteralmente. La struttura comprende ora due piani: al primo, i personaggi Il mio GIOCATORE troveranno la solita serie di attrezzature con cui allenarsi e migliorare le proprie capacità. Il secondo piano ospita una fantastica nuova funzionalità della Città: i campi affittabili.

Volete giocare una serie di partite con i vostri amici o altri giocatori appena conosciuti, senza interruzioni? Affittate un campo nella palestra allenamenti Gatorade e giocate come preferite!

Campi speciali

Nella Città ci sono un paio di campi a grandezza naturale (uno da 4 contro 4, l'altro da 5 contro 5). Si tratta di campi non affiliati, creati dal nostro team come tributo a due cose a cui teniamo molto. Uno dei due campi è stato realizzato per commemorare e celebrare il compianto Kobe Bryant.

La superficie è decorata con il classico motivo a pelle di serpente di Kobe. Inoltre, le aree alle due estremità portano i numeri 8 e 24. Sul campo torreggia un enorme murale che raffigura un momento iconico di Kobe, in piedi sul tavolo degli ufficiali di campo per festeggiare il suo 5° titolo NBA.

So che avete immaginato immediatamente la posa. E avete indovinato. Beh, l'abbiamo immortalata proprio in quel punto della Città di NBA 2K21. È un luogo in cui mi troverete a giocare per celebrare il mio amore per i Lakers e per Kobe!

Palla infuocata

Giocare sui campi della Città sarà un'attività prestigiosa nella versione next-gen di NBA 2K21. A volte vi capiterà di vedere in campo una palla infuocata... letteralmente! Sto parlando di una PALLA IN FIAMME!

Quando la vostra squadra vincerà 10 partite consecutive sui campi dell'affiliazione, la palla utilizzata prenderà fuoco e non si spegnerà finché non perderete. Quando succederà, intorno al campo si radunerà immediatamente un folto pubblico!

Sappiamo bene che la palla infuocata sarà un richiamo irresistibile per i giocatori migliori, che si raduneranno per detronizzarvi. La sfida è lanciata!

Piazza Diamante rosa

Uno dei miei campi preferiti nella versione next-gen di NBA 2K21 si trova in cima a piazza Diamante rosa, nel cuore della Città.

Abbellita da luci fluorescenti e con la musica di un DJ come sottofondo, la piazza Diamante rosa racchiude l'intera esperienza de La mia SQUADRA - Triplice minaccia online. Dategli un'occhiata e preparatevi a restare a bocca aperta!

Negozi di abbigliamento

Oltre ad alcuni dei vostri negozi preferiti del Quartiere, la Città offrirà altri punti vendita simili che vi permetteranno di esprimere il vostro stile. Alcuni dei nostri marchi partner avranno spazi di vendita dedicati.

Nella Città troverete tutti i vostri marchi preferiti, tra cui Nike, Jordan, adidas, Under Armour, Puma e altri ancora. Due dei miei nuovi negozi preferiti sono Alter Ego e Drip Brothers, che offrono oggetti molto divertenti! Tenete gli occhi aperti e non fatevi sfuggire i nuovi oggetti disponibili all'uscita e in seguito!

Affiliazioni

La Città è grande. Il ritorno delle affiliazioni, tuttavia, è forse ancora più importante delle sue dimensioni. Da qualche anno, una delle funzionalità più richieste dalla community di NBA 2K è il gioco basato sulle affiliazioni.

Naturalmente, siamo molto felici di averle riportate in una forma che aggiunge alla Città un pizzico di competitività. Volevamo farlo da diversi anni e finalmente abbiamo potuto realizzare questa visione grazie alla potenza delle console next-gen.

Partiamo dalle basi. Nella Città ci sono quattro affiliazioni: