NBA 2K21, l'anteprima next gen: ecco cosa sappiamo della versione PS5 e Xbox Series X

Tra i giochi attesi al lancio delle console di nuova generazione c'è anche NBA 2K21. La versione della simulazione di basket sviluppata da Visual Concepts sarà infatti disponibile per PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel momento in cui queste arriveranno sul mercato, permettendo così a tutti gli appassionati di tornare a simulare il loro sport preferito dopo avere assistito alla vittoria dell'anello da parte dei Los Angeles Lakers. Secondo quanto anticipato ormai già da tempo dallo studio californiano, NBA 2K21 next gen sarà un gioco per buona parte diverso rispetto a quello che abbiamo visto su PlayStation 4 e Xbox One ( qui la recensione ), meritando quindi una rinnovata attenzione col suo arrivo in circolazione insieme alle nuove console. Considerando che questo avverrà tra circa un mese, Visual Concepts ha pubblicato un paio di articoli dedicati al nuovo gameplay di NBA 2K21, in base ai quali ne approfittiamo per fare il punto su tutto quello che sappiamo a proposito delle dinamiche di gioco che vedremo a partire dal 10 novembre su Xbox Series X/S e dal 19 novembre su PlayStation 5.

Tiro e palleggio

Una delle novità più discusse di NBA 2K21 in versione current gen è stata la nuova gestione del tiro tramite lo stick destro, destinata a trovare conferma nell'edizione next gen del gioco. Sulle nuove console, però, il tiro prenderà in considerazione ulteriori parametri nell'uso del controller, dando al giocatore la possibilità di avere un controllo maggiore su mira e parabola della palla. Quest'ultima sarà determinata dalla velocità di movimento del Pro Stick: un movimento lento porterà a parabole elevate, mentre un movimento veloce permetterà di effettuare tiri diretti. Effettuare un tiro con la parabola giusta offrirà un bonus sulla sua riuscita, rendendo quindi anche questo aspetto un elemento fondamentale da tenere in considerazione per riuscire a centrare il canestro. In modo simile dovrebbe essere possibile anche scegliere di mirare i tiri verso il tabellone, specializzandosi eventualmente anche sotto questo aspetto.

Sempre a proposito di tiri, Visual Concepts promette una maggiore chiarezza per quanto riguarda l'indicatore e la sua "leggibilità" durante la partita. Oltre a un maggiore contrasto coi vari parquet, l'indicatore di tiro sarà sempre ben visibile mantenendo una dimensione adeguata anche con telecamere diverse, aggiungendo una freccia per visualizzare rapidamente lo stato degli indicatori di mira e tempismo. Per quanto riguarda invece i movimenti di tiro, gli sviluppatori anticipano l'arrivo di novità legate ai giocatori più importanti, per i quali saranno presenti pacchetti di animazioni personalizzati. L'hardware di nuova generazione dovrebbe permettere anche di riuscire a identificare al meglio la linea del tiro da 3, posizionandosi con intelligenza al di fuori di essa per provare a piazzare la tripla invece di assistere come capitava in passato a un tiro da 2 dalla lunga distanza.

Le dinamiche appena indicate per i tiri riguarderanno in parte anche il palleggio. Anche in questo caso infatti la velocità dei movimenti effettuati con il Pro Stick definirà la rapidità con cui vengono eseguite le mosse da parte del giocatore in campo, permettendo così ai palleggiatori più abili di gestire in modo raffinato i cambi di velocità. Così come per il tiro, anche il palleggio potrà contare su una serie di movimenti studiati ad hoc per i vari giocatori, potendo così riconoscere immediatamente le movenze di gente come LeBron James o James Harden. Le dinamiche legate alla velocità del Pro Stick verranno applicate anche alla posizione di triplice minaccia, rendendola così potenzialmente ancora più rilevante in gioco con l'uso di esitazioni e partenze improvvise.