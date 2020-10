Xbox Series X messa a nudo, oggi cinque ore next-gen con Pierpaolo e Francesco

Oggi dalle 15:00 alle 20:00 si terrà un evento straordinario! Pierpaolo Greco e Francesco Serino proveranno Xbox Series X in live completamente nudi! No, che schifo. Metteranno a nudo Xbox Series X! Ecco, così va meglio. Inoltre risponderanno a tutte le domande che farete in chat, anche le più sconce!

Il dinamico duo tornerà a mostrare la console e la commenterà riportando le impressioni avute potendola toccare con mano per un'altra settimana, ma senza toccarsi a loro volta (che schifo x2). Inoltre saranno mostrati alcuni giochi ottimizzati per Xbox Series X: Dirt 5, Gears 5, Yakuza: Like a Dragon e Gears Tactics.

All'interno della mini maratona, dalle 18:00 alle 19:00, seguiranno anche il nuovo Night City Wire di Cyberpunk 2077, commentando le novità che saranno svelate. L'evento terminerà alle 20.00, quando i dure romanacci (vabbé, uno è di Anzio in realtà... ma non sottilizziamo) potranno andare a "magnare" alla grande, felici per l'impresa appena compiuta. Non mancate!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche relative ai nuovi video!