Among Us: un cortometraggio dal vivo ci mostra l'orrore nascosto nel gioco

Among Us, da bravo fenomeno videoludico del momento, non poteva mancare di riversarsi anche in produzioni alternative, avendo evidentemente catturato l'attenzione di un ampio pubblico e facendo dunque anche da fonte d'ispirazione per produzioni più o meno artistiche, come questo interessante cortometraggio girato dal vivo.

Prodotto da Jay Samuelz e Arya Lee a regime amatoriale o quasi, questo cortometraggio chiamato proprio "Among Us" si ispira liberamente al popolare gioco di Innersloth ma lo reinterpreta in altra maniera, seguendo uno stile molto più serio e inquietante. A dirla tutta, si tratta in effetti dell'interpretazione più genuina e realistica del concetto base di Among Us, visto che si limita a mettere in scena proprio quello che succederebbe realmente in una situazione del genere.

Abbandonando i toni faceti e caricaturali del gioco, il video mostra un equipaggio spaziale in preda al terrore per gli omicidi che continuano a susseguirsi, concentrandosi sugli aspetti psicologici dei rapporti tra gli astronauti alle prese con un nemico sconosciuto.

Il cortometraggio mette in una luce nettamente diversa la classica procedura della riunione d'emergenza con tanto di espulsione arbitraria di un presunto sospetto, cosa che ci spinge a vedere in maniera alquanto differente quella che di solito è un momento videoludico vissuto col sorriso sulle labbra.

La qualità del video è notevole, come potete vedere qui sopra. Nel frattempo, per quanto riguarda il gioco, abbiamo saputo che gli account permanenti potrebbero arrivare a dicembre, semplificando diverse procedure nel matchmaking e nella segnalazione dei cheater, mentre per saperne di più vi rimandiamo a tre cose che i genitori dovrebbero sapere sul gioco.