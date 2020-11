Fortnite, un nuovo trailer mostra il ray tracing in azione

Fortnite torna a mostrarsi in un nuovo trailer, specificamente dedicato all'applicazione della tecnologia grafica ray tracing in tempo reale grazie a Nvidia RTX, dal cui canale ufficiale proviene il trailer in questione.

L'applicazione del ray tracing alla versione PC di Fortnite attraverso l'uso delle GPU Nvidia RTX è stata effettuata già da alcuni giorni e abbiamo già avuto un'idea delle novità introdotte dalla tecnologia con il video che mostra come gira con e senza DLSS su di una GeForce RTX 3080, mentre in questo caso il trailer si incentra proprio sul ray tracing in tempo reale.

L'applicazione della tecnologia in questione, anche in un gioco caratterizzato da uno stile grafico non realistico come Fortnite, determina dei cambiamenti notevoli: il sistema di illuminazione diventa molto più coerente e convincente, i riflessi risultano completamente modificati e sostanzialmente migliorati e tutti questi cambiamenti risultano ben visibili sia negli scenari che sui personaggi.

Il video mostra la differenza della grafica in Fortnite con l'uso di ray tracing o senza e il cambiamento è effettivamente molto evidente, perché i particolari in cui si riflette sono talmente diffusi da risultare visibili ovunque. Fortnite arriverà inoltre la settimana prossima su PS5 e Xbox Series X con update gratis in 4K, 60 fps e miglioramenti.