Fortnite su PS5 e Xbox Series X con update gratis in 4K, 60 fps e miglioramenti, data di uscita

Fortnite arriverà la settimana prossima su next gen, con una versione apposita per PS5 e Xbox Series X che verrà distribuita come aggiornamento gratuito rispetto al gioco base, ma in grado di apportare diversi miglioramenti, con data di uscita fissata per il 10 novembre sulla console Microsoft e per il 12 novembre su quella Sony.

Ovviamente, la data di uscita su PS5 corrisponderà dalle nostre parti al lancio della console, ovvero il 19 novembre, ma l'update avrà comunque effettuato il suo rollout a partire dal 12, in linea con il rilascio dei giochi di lancio in anticipo rispetto alla console.

La versione PS5 e Xbox Series X si distingue per vari miglioramenti tecnici rispetto all'edizione originale sulle console di attuale generazione, in particolare: