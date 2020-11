Fortnite, una caratteristica molto criticata potrebbe essere rimossa presto

Fortnite potrebbe vedere presto disabilitata la possibilità di effettuare il pre-edit delle strutture in partita, in base a quanto riferito da Stephen Thompson, Community Coordinator di Epic Games, il quale ha assicurato che cambiamenti e questa funzionalità sono in arrivo presto.

Il pre-editing consente di modificare al volo una struttura costruita prima di piazzarla definitivamente all'interno della mappa, ma è un'opzione che col tempo ha generato più problemi che vantaggi, almeno a detta della maggior parte dei giocatori.

L'opzione per il pre-edit fa incappare spesso in errori a causa di pressioni sbagliate sui tasti, con conseguenti conferme o smentite non volute che determinano sbagli o comunque rallentamenti nell'azione di gioco. Col tempo, in molti hanno iniziato a chiedere a Epic Games di rimuovere l'opzione o quantomeno di renderla facoltativa.

Già da più di un anno la questione è stata sottoposta a Epic Games, la quale ha riferito di aver ascoltato i feedback ed essere a conoscenza del problema, ma da parecchi mesi non ci sono state evoluzioni su questo versante, fino alle recenti voci di corridoio.

In base a quanto riferito da Thompson, all'interno di uno dei prossimi aggiornamenti dovrebbe essere inserita l'opzione per disabilitare i pre-edit in partita, cosa che dovrebbe rendere più veloce e dinamica l'azione, o quantomeno eliminare alcuni inconvenienti e possibilità di errore.

Non c'è ancora una tempistica precisa per l'update in questione ma a questo punto dovrebbe essere uno dei prossimi. Nel frattempo, su Fortnite, abbiamo visto come la patch 14.40 su PC riduce di 60 GB lo spazio occupato su hard disk, mentre Nvidia ha recentemente mostrato come gira con e senza DLSS su di una GeForce RTX 3080.