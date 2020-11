God of War: star della WWE diventa Kratos in un convincente cosplay di Halloween

God of War sembra essere apprezzato anche all'interno dell'ambito del wrestling professionistico, come dimostra il travestimento di Halloween da parte di Braun Strowman che è diventato Kratos in un convincente travestimento o cosplay per la serata di festeggiamenti.

Effettivamente, il fisico e l'aspetto generale hanno facilitato enormemente la trasformazione di Strawman in Kratos, visto che il wrestler della WWE si avvicina già di natura alla stazza e allo stile tipico del protagonista di God of War, dunque ha avuto vita più facile di molti altri nell'effettuare un cosplay convincente.

Non sono in molti a potersi permettere di avere una corporatura adatta a diventare una divinità della guerra, ma se c'è qualcuno in grado di farlo evidentemente Braun Strowman fa parte della piccola schiera di eletti, con il vantaggio aggiuntivo di avere anche una lunga barba del tutto simile a quella della nuove versione di Kratos vista nel capitolo per PS4 del 2018.

L'unica cosa che stona, nell'immagine pubblicata su Instagram dalla superstar della WWE, è probabilmente lo scenario: nonostante il fatto che starsene tranquillo in pedi in mezzo a un binario ferroviario sia sicuramente da duri, diciamo che l'ambientazione non ha proprio molto a che fare con quella norrena di God of War, oltre al fatto che una posizione del genere potrebbe non essere indice di grande acume.

In ogni caso, prendiamo atto di un cosplay di Halloween veramente ben fatto da parte di Strowman, mentre restiamo in attesa di informazioni su God of War 2 e ricordiamo che l'originale su PS5 andrà fino a 60 fps con l'aggiornamento.