God of War 2: spunta una data di uscita, un po' troppo vicina

God of War 2 ha già una data di uscita, in base a quanto riportato da IMDB, ma questa risulta essere, oltre che sospetta, anche veramente troppo vicina per essere plausibile, essendo fissata al 5 febbraio 2021.

Significherebbe che il nuovo God of War: Ragnarok, o God of War 2 o come si chiamerà il nuovo capitolo, sarebbe in arrivo già fra quattro mesi, dopo che è stato annunciato solo il mese scorso con un teaser trailer durante lo showcase PS5.

Già il fatto che esca veramente nel 2021, come riportato nel teaser, desta parecchi sospetti considerando che il capitolo precedente è uscito solo nel 2018, ma che si tratti addirittura dei primi mesi del prossimo anno sembra veramente incredibile, nel vero senso della parola.

D'altra parte, il fatto che l'informazione provenga da IMDB non corrobora affatto l'ipotesi, visto che le pagine del portale in questione vengono gestite dal collettivo della community e dei gestori ma non c'è collegamento con elementi ufficiali di Sony, dunque risulta poco credibile.

Inoltre, sembra che la data del 5 febbraio 2021 sia stata rimossa dalla pagina, lasciando solo un vago "2021" come in base alle informazioni rilasciate da Sony, dunque possiamo tranquillamente catalogare la questione tra le voci di corridoio più tendenti alle bufale che altro, in attesa di eventuali delucidazioni.

Nel frattempo, potete consolarvi con l'analisi di tutti i segreti del teaser trailer e le nostre speranze per quanto riguarda il nuovo God of War.