Balan Wonderworld si mostra nel trailer d'apertura

Balan Wonderworld torna a mostrarsi con un nuovo trailer che rappresenta il "video d'apertura" del nuovo gioco di Square Enix e del team Arzest, capitanato nientemeno che da Yuji Naka, ovvero il creatore di Sonic.

È probabilmente questo il motivo d'interesse principale di Balan Wonderworld, che d'altra parte si porta dietro una serie di aspettative notevoli: il gioco in questione sembra infatti essere l'erede di alcuni titoli storici di Sega come Nights: Into Dreams nonché Sonic Adventure, giochi che hanno fatto la storia di questo medium.

Non è ancora facile capire precisamente come sia Balan Wonderworld, visto che del gioco si è visto veramente poco: è una sorta di action adventure in forma di platform in 3D, nel quale i due protagonisti Leo ed Emma sono chiamati ad esplorare 12 diversi mondi caratterizzati da sogni, incubi e paure di altrettante persone intrappolate in questo strano multiverso onirico che assomiglia a una sorta di spettacolo circense.

Con l'utilizzo di 80 diversi costumi, i due protagonisti possono modificare il loro aspetto e anche le proprie capacità e abilità speciali, aprendo nuove possibilità d'interazione e situazioni di gioco, risolvendo enigmi e oltrepassando ostacoli e nemici in varie prove d'abilità.

L'uscita di Balan Wonderworld è fissata per il 26 marzo 2021 su PS5, Xbox Series X, PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Per saperne di più vi rimandiamo all'anteprima di Balan Wonderworld pubblicata qualche settimana fa.