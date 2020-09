Balan Wonderworld, anteprima del nuovo gioco dei creatori di Sonic

Certo, possono emergere situazioni strane e paradossali, prodotti che sembrano usciti direttamente da quegli anni e fuori tempo massimo al giorno d'oggi, come abbiamo visto un po' con Shenmue 3 , ma proprio nel loro essere anacronistici si ritrova il grande fascino di questi progetti, e questa è una caratteristica che sembra già insita in Balan Wonderworld, il quale però parte da premesse diverse e potenzialmente più adeguate ad affermarsi con successo. Qui si tratta soprattutto di recuperare lo spirito più fantasioso, action e sgargiante di Sega: i mondi onirici di Nights e l'azione pura di Sonic si intravedono nelle prime immagini e informazioni su questo gioco, elementi che oggigiorno mancano come il pane in un'industria sempre più votata al realismo e alle esperienze standardizzate e di sicuro ritorno economico. Questi sono i motivi che ci spingono a guardare con grande interesse al nuovo gioco sviluppato dal director Yuji Naka e dal character designer Naoto Ohshima, ovvero i due personaggi che crearono Sonic the Hedgehog e che sono tornati a collaborare oggi, dopo 20 anni, evidentemente con lo stesso spirito di un tempo.

Cos'è Balan Wonderworld?

Non è facile definire Balan Wonderworld, perché non ricade precisamente in uno dei generi standard: in linea di massima si può avvicinare al platform 3D, ma la sua natura poliedrica lo rende una specie di avventura multievento, con numerose variazioni sul tema. Le vibrazioni da Nights Into Dreams si avvertono facilmente già dalla descrizione del gioco, trattandosi di un action adventure che ci consente di esplorare vari mondi basati su ricordi e sogni, con elementi tratti dal mondo reale filtrati in una rielaborazione onirica e strana, come si conviene a delle quinte teatrali. Perché in effetti Balan, ovvero l'enigmatico personaggio con cappello a tuba che fa da simbolo al gioco, è a tutti gli effetti una sorta di maestro di cerimonia, che gestisce una specie di show multidimensionale chiamato Balan Theatre, che mette in scena varie avventure nelle diverse ambientazioni del Wonderworld. Protagonisti di questo strano spettacolo sono Emma e Leo, due ragazzi che si ritrovano a dover affrontare diverse situazioni all'interno delle ambientazioni previste, con ulteriori variabili rappresentate dai costumi utilizzabili.





I due protagonisti devono liberare il Wonderworld dai mostri creati da Lance, l'antagonista principale, che intrappola i visitatori nel mondo magico e trasforma le loro paure e i pensieri negativi in creature e minacce varie per Emma e Leo, sparse all'interno dei mondi esplorabili. La struttura di base è quella dell'action adventure in terza persona, con uno stile di gioco e un tipo di inquadratura che ricorda però da vicino il platform 3D tipico di Sega, assimilabile in qualche modo a Sonic Adventure ma con innesti di gameplay anche completamente diversi ed eclettici, derivati dalla possibilità di affrontare mondi differenti indossando costumi che di fatto trasformano non solo i protagonisti ma lo stesso approccio al gioco e l'intero gameplay. Un meccanismo così strano e multiforme non è facile da mantenere compatto, soprattutto al livello qualitativo, e infatti proprio questo aspetto dovrà essere valutato in maniera più approfondita, perché un gioco composto da tanti giochi diversi rischia semplicemente di perdere la propria identità sciogliendosi in rivoli di gameplay poco strutturati. Si tratterà di vedere se le personalità responsabili del progetto, che non sono propriamente degli sprovveduti, riusciranno a mantenere solida la barra in questa tempesta di generi e derivazioni.